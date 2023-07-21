Beşiktaş bir açıldı pir açıldı! İşte flaş açıklaması: Bombalar art arda patlıyor...
Gelecek sezonda iddialı olmak isteyen Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Savunmaya Lyanco'yu takviye eden siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'i de renklerine bağlamak üzere. Yıldız oyuncu, sözleşmeye imza atmak için yola çıktı.
Gelecek sezonda iddialı olmak isteyen Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Savunmaya Lyanco'yu takviye eden siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'i de renklerine bağlamak üzere. Yıldız oyuncu, sözleşmeye imza atmak için yola çıktı.
Gelecek sezonda iddialı olmak isteyen Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Savunmaya Lyanco'yu takviye eden siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'i de renklerine bağlamak üzere. Yıldız oyuncu, sözleşmeye imza atmak için yola çıktı.
Amartey, sabaha karşı 05:30 sularında İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Amartey, devamında Beşiktaş'a imza atacak.
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