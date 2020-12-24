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Spor Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı
Spor

Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek, son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti - Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:34:48 -
Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı

ANKARA (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü önemli fırsatlar yakalarken, Beşiktaş rakip kalede tehlikeli olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın 61. dakikasında Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

Son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar, bu sürede sadece Aytemiz Alanyaspor'a kaybetti. Ligdeki 13. maçını oynayan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.


- Deplasmanda ilk kez kalesini gole kapattı


Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi.

Bu karşılaşmadan önce dış sahada oynadığı 6 maçta da kalesini kapatamayan ve toplam 15 gol yiyen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı.


- Vida gol atmaya devam ediyor


Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, geçen haftadan sonra MKE Ankaragücü ağlarını da havalandırdı.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şık bir gol atan Vida, Ankara deplasmanında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.


- Beşiktaş'ın gol itirazı


Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin fileleri havalandırırken, maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Top filelere gitmeden önce düdüğünü çalan Özkahya'ya Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, yoğun itirazda bulundu.


- MKE Ankaragücü 3 maç sonra yenildi


MKE Ankaragücü, 3 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan başkent temsilcisinin iyi gidişatını Beşiktaş durdurdu.

Sarı-lacivertliler, 13 maç sonunda 9 puanda kaldı.


- Beşiktaş yine kaybetmedi


Beşiktaş, rakibi karşısındaki uzun süreli yenilmezlik serisini de sürdürdü.

MKE Ankaragücü'ne son olarak 13 Şubat 2011'de kaybeden siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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