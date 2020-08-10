Beşiktaş Başkanı'ndan Balotelli açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlıların düzenlediği yardım gecesi sonrası açıklamalarda bulundu. Çebi son günlerde adı siyah beyazlu kulüple anılan Mario Balotelli ile ilgili de konuştu.

"Makul bir bütçemiz var"

Hiç kimsenin kendisini mağdur edecek şekilde yardım yapmamasını isteyen Çebi, taraftarların transfer beklediğini, yaptıklarını ve yapacaklarını dile getirdi. İtalyan futbolcu Mario Balotelli ile ilgili de konuşan Çebi, "Bilemiyorum. Onu Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık. Ama popülizm adı altında burada insanlardan yardım etmelerini isterken bunları çarçur edecek futbolcularla fotoğraf vermekten imtina edeceğimizi saygıyla Beşiktaş taraftarlarına arz ederim" dedi.