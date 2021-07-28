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Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier müjdesi
Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier müjdesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Rosier ve Ghezzal transferinde son aşamaya geldik. Artık transfer yakın diyebiliriz" açıklamasıyla taraftarlara müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 16:50:00 -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier müjdesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarı mutlu edecek haberler verdi.

Aspor'a konuşan Başkan Çebi, Ghezzal ve Rosier transferinde 'iş artık resmi imzaya kaldı' ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"İşin sonuna gelindi"

"Transferler altına imza atıldığı andan itibaren gerçekleşmiş sayılır. Realize olmadığı takdirde söylenemez. Henüz atılmış imzalar yok. İşin sonuna gelindi. Ghezzal'da da Rosier'de de bir yere geldik ama oldu demek için imza atmamız gerekiyor.

"Transfer son aşamada"

Rosier ve Ghezzal transferinde son aşamaya geldik. Transfer yakın diyebiliriz."

"Biz tehlikeye mi attık"

Burak Elmas'ın, "3.8 milyon euro maliyeti çıktı. Bonuslarla primlerle bu maaş Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmak" ifadesine Çebi'den şu yanıt geldi: "Kendisine göre açıklaması olmuş ama biz Beşiktaş'ın geleceğini tehlikeye mi atıyoruz? Hele ki ben!"

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