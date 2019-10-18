Beşiktaş başkan adayından Talisca bombası!
Beşiktaş başkan adaylarından Serdar Adalı'nın başkan seçilmesi halinde yıldız futbolcu Anderson Talisca'yı transfer edeceği belirtildi.18 Ekim 2019 Cuma 11:42
TRTSPOR'da açıklamalarda bulunan Serdar Adalı, ''Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir'' şeklinde konuştu.
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