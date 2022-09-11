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Spor Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. hafta Pazartesi maçlarıyla devam ediyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 15:38:00 -
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefes kesen maçlar ve maçlarda yaşanan bazı olaylar...

Her maç ayrı bir renge sahip olan Süper Lig'de 6. hafta geride kalmak üzere.Fenerbahçe'nin Bay geçtiği bu hafta Beşiktaş, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Ankaragücü ile oynayan ve hoş olmayan saha olayları yaşayan Beşiktaş, Başakşehir maçını kazanmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir grafik çizen Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ı öğrencilerine ezberletmiş durumda.

Maç saatini bekleyen ve karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftların ise gündemi farklı...

Taraftarlar, "Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın akşam karşı karşıya gelecek.

19’da başlayacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Welinton ve Dele Alli bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemeyecek.

 


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