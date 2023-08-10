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Spor Beşiktaş, Bakü'de avantajı yakaladı
Spor

Beşiktaş, Bakü'de avantajı yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 22:31:00 -
Beşiktaş, Bakü'de avantajı yakaladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaştı.

Neftçi Arena'da saat 20.00'de başlayan maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geldi.

Sahil Uçan göz Doldurdu

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Aboubakar, 23. dakikada Jakson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek sayısını ise 79'da Keelan Lebon attı.

Salih ayrıca, takımının attığı iki golde de büyük pay sahibi oldu. Aboubakar'ın golünde asisti yapan milli futbolcu, Muleka'nın golünde ise pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Bu maçın rövanş karşılaşması 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
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