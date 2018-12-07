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Beşiktaş Babel'in alternatifini İspanya'da buldu! İşte o sürpriz isim

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Villareal’de top koşturan Nicola Sansone’yi gündemine aldı.

07 Aralık 2018 Cuma 03:17
Beşiktaş Babel'in alternatifini İspanya'da buldu! İşte o sürpriz isim

Beşiktaş’ta gayrı resmi olarak kadro dışı kalan Ryan Babel’in yerine oyuncu arayışları hızlanmış gibi görünüyor… Öyle ki Villareal’de kadroya girmekte zorlanan Nicola Sansone’ye teklif yapan takımlar arasında Beşiktaş’ın da adı geçti.

Giunti aracı oluyor!

Münih doğumlu olan ve Türk mahallesinde büyüyen İtalyan oyuncu için siyah-beyazlıların hem Villareal kulübüyle hem de eski oyuncusu Giunti aracılığıyla bir temas kurduğu gelen bilgiler arasında.

Dün de Beşiktaş’ın G.Saray’da kiralık oynayan Onyekuru için Everton’la bir görüşme yaptığı iddiası gündeme gelmişti.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 03:17
  1. Beşiktaş
  2. Nicola Sansone
  3. Ryan Babel
  4. Villarreal
  5. İspanya
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