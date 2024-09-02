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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:03:00 - 2024-09-02 17:03:59
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında yer vermediği genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığını açıkladı.

Yeni sezona çok iyi başlayan Beşiktaş, kadro planlamasını da sürdürüyor. Takımdan birçok isim ayrılarken yıldız isimler de kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlılar son olarak genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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