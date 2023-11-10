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Spor Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!
Spor

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 02:34:00 - 2023-11-10 02:47:10
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Gözlerin çevrildiği grubun diğer maçında Club Brugge, Lugano'yu yenince siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı.

Siyah beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Grubun diğer maçında Club Brugge, Lugano'yu 2-0 yenince 1 puanı olan siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını kaybetti.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olimpija Ljubljana - KI Klaksvik: 2-0
Slovan Bratislava - Lille: 1-1

B Grubu

Breidablik- Gent: 2-3
Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv: 1-3

C Grubu

FC Astana - Ballkani: 0-0
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb: 1-0

D Grubu

Beşiktaş - Bodo/Glimt: 1-2
Club Brugge - Lugano: 2-0

E Grubu

Legia Warszawa - Zrinjski Mostar: 2-0
Aston Villa - AZ Alkmaar: 2-1

F Grubu

Cukaricki Stankom - Fiorentina: 0-1
Ferencvaros - Genk: 1-1

G Grubu

HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt: 0-1
PAOK - Aberdeen: 2-2

H Grubu

FC Nordsjaelland - Spartak Trnava: 1-1
Ludogorets Razgrad - Fenerbahçe: 2-0

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