Beşiktaş Avrupa'dan 3 puanı alabilecek mi? Canlı gol anlatımı

Sizlere bu önemli mücadeleyi canlı gol anlatımı şeklinde gerçekleştireceğiz...
MAÇ BAŞLADI
Ayrıntılar geliyor...
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Lugano: Saipi, Hajrizi, Hajdari, Celar, Steffen, Sabbatini, Mai, Cimignani, Bislimi, Belhadj, Arigoni.
Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk.
AVRUPA'DA 242. KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıkacak. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü...