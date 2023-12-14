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Spor Beşiktaş Avrupa'dan 3 puanı alabilecek mi? Canlı gol anlatımı
Spor

Beşiktaş Avrupa'dan 3 puanı alabilecek mi? Canlı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 22:11:00 - 2023-12-14 23:01:24
Beşiktaş Avrupa'dan 3 puanı alabilecek mi? Canlı gol anlatımı

Lugano - Beşiktaş maçı bugün saat 23:00'te başladı. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor... Biz de sizlere canlı gol anlatımı yapıyoruz... Detaylar haberimizde...

 

Sizlere bu önemli mücadeleyi canlı gol anlatımı şeklinde gerçekleştireceğiz...

MAÇ BAŞLADI

Ayrıntılar geliyor...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lugano: Saipi, Hajrizi, Hajdari, Celar, Steffen, Sabbatini, Mai, Cimignani, Bislimi, Belhadj, Arigoni.

 Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk.

AVRUPA'DA 242. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıkacak. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü...

 

 

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