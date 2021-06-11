  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
FETÖ'nün "mahrem imamlarına" baskın
TUSKON davasında karar açıklandı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirveyi bırakmadı
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
Spor Beşiktaş Arturo Vidal’ı radarına aldı
Spor

Beşiktaş Arturo Vidal’ı radarına aldı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, kadrosunu kaliteli oyuncularla güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı takımın yeni hedefi dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:33:00 -
Beşiktaş Arturo Vidal’ı radarına aldı

İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı. Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Vidal transferinin önündeki en büyük engel olarak ise yüksek maaşı gösterildi.

"Gary Medel'den bilgi aldı"

Daha önce Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi dünya devlerinin formasını giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'in Beşiktaş'a yakın olduğu; hatta tecrübeli futbolcunun eski Beşiktaşlı Medel'den siyah-beyazlı takım hakkında görüş aldığı iddia edildi.

Arturo Vidal, profesyonel kulüp kariyerinde 583 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 107 kez havalandıran Vidal, 76 da asist yaparken; toplamda 183 gole direkt olarak katkı sağladı. Şilili oyuncu, kariyerindeki en fazla golü 171 kez formasını giydiği Juventus'ta 48 kez ağları havalandırarak gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay