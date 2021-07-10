Beşiktaş Artem Dzyuba'nın peşinde

Beşiktaş bomba bir transfere hazırlanıyor... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş forvet eksikliğini Rus yıldızla doldurmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Artem Dzyuba'nın kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi.

Geçen sezon 34 maç 22 gol

Geçen sezon Rusya Premier Liga'da 27 maça çıkan Dzyuba 20 gol 8 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 1 gol 1 asistle mücadele etmişti.

Artem Dzyuba ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak oyuncuyla anlaşmak istediği öğrenildi.