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Spor

Beşiktaş aradığı sol beki Alanyaspor'da buldu

Bu sezon tüm zorluklara rağmen 3. sırada ligi bitiren Beşiktaş önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlılar Alanyaspor'dan N'Sakala ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:09:00 - 2020-07-29 11:09:53
Beşiktaş aradığı sol beki Alanyaspor'da buldu

N'Sakala, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini de geri çevirip, yıllık 1 milyon Euro'ya siyah-beyazlılarla anlaşmıştı.

Bu kararında Alanya'da hocalığını yapan Sergen Yalçın'ın büyük payı olduğu öğrenilmişti. Alanya ile son kez sahnede.

Bu akşam Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon'a karşı son kez Alanya formasını giyecek olan Demokratik Kongo'lu konusunda Beşiktaş'ın elini çabuk tuttuğu ve geçtiğimiz günlerde söz aldığı N'Sakala ile ön sözleşme yaptığı öğrenildi.

Deneyimli oyuncuyla 2+1 yıl üzerinden bir sözleşme yapıldığı bildirildi.

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