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Spor

Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu! Bedavaya geliyor

Loris Karis ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'de forma giyen milli kaleci Volkan Babacan'a kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:51:00 -
Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu! Bedavaya geliyor

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bedavaya geliyor

Sabah'ın haberine göre; Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.

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