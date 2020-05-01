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Spor

Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte o isim

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fransa takımlarından Lille'de top koşturan Gaitan için nabız yoklamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:04:00 -
Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte o isim

Beşiktaş’a Lille’de oynayan Nico Gaitan önerildi. Menacerler aracılığıyla gelen bu öneri yönetimi ve teknik heyeti de heyecanlandırdı. Arjantinli 10 numaranın Lille ile sözleşmesi bittiği için bonservisi bulunmuyor. Kartal, gözden çıkardığı Ljajic’in yerine arayışlarını sürdürürken, Gaitan transferine Sergen Yalçın’ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor. Başarılı hocanın Gaitan hakkında, “İkinci Sosa etkisi yapabilecek kapasitede” şeklinde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.

Benfica’da yıldızı parladı

Boca Juniors’ta kariyerine başlayan Nico Gaitan, Benfica’daki performansıyla yıldızını parlatmış ve Atletico Madrid’e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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