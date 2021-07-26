Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu

Geçtiğimiz sezonu çifte kupalı şampiyonlukla bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Rosier ve Ghezzal ile büyük ölçüde anlaşan siyah beyazlılar, 10 numara bölgesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Alex Teixeira'da son durum

Transfer görüşmeleri için Dubai'de olduğu söylenen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın Arap kulüpleriyle anlaşamadığı ve birkaç gün içinde Beşiktaş'a dönüş yapacağı öğrenildi. Ancak yönetimin bu oyuncunun transferinin olumsuz sonuçlanması halinde B planını hazırladığı ortaya çıktı.

Alexandru Maxim için nabız yoklanıyor

Gaziantep FK'da muhteşem bir performans sergileyen ve 3 büyüklerin sık sık gündemine gelen Rumen 10 numara için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve nabız yokladığı iddia edildi. Sergen Yalçın'ın da o bölge için düşündüğü isimlerden biri olan Maxim Gaziantep FK'da çıktığı 53 maçta 22 gol 5 asistlik performans sergilemişti.