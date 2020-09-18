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Spor Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:45:04 -
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamlandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

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