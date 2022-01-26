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Spor Beşiktaş-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı mı?
Spor

Beşiktaş-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'in 24.haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler ise maç biletlerinin ne kadar olduğunu satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Beşiktaş-Antalyaspor maçı biletleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 16:04:00 -
Beşiktaş-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24.hafta maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Pazar günü oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı. Peki, Beşiktaş Antalya maç bileti ne kadar?

Beşiktaş-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 6 Şubat’ta oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı.

1. Kategori 165TL

2. Kategori 150TL

3. Kategori 130TL

4. Kategori 125TL

5. Kategori 110TL

6. Kategori 100TL

7. Kategori 70TL

8. Kategori 65TL

VIP 101-126: 475TL

VIP 100: 525TL

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bilet alabilecek kişilerin aşı sürecini tamamlamış olması gerektiği belirtildi. Söz konusu açıklama şöyle:

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2. Doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş ve 180 günü geçirmemiş olmak veya en az 3. Doz aşı olmuş olmak.

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş kişiler, 180 gün süre ile stadyuma giriş yapabilir.

3. Hatırlatma aşılarını olmuş ( 3. Doz veya 4. Doz ) 180 gün süre ile stadyuma girebilecektir.

4. 2 Doz aşının üzerinden 180 gün geçirmiş kişiler, hatırlatma aşılarını olmadıkları sürece stadyuma giriş yapamayacaktır.

12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR STADYUMA GİREMEYECEKTİR!

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