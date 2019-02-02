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Beşiktaş, Antalya deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
Beşiktaş, Antalya deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

 

Son maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, haftaya 30 puanla altıncı sırada girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor'un ise 20. haftaya girerken 28 puanı bulunuyor.

 

- Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

 

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

 

- Vida dönüyor

 

Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida'nın cezası bitti.

Hırvat futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.

 

- Gözler Kagawa'da

 

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Shinji Kagawa için Şenol Güneş'in kararı merakla bekleniyor.

Uzun süredir maç yapmayan ve dün ilk kez siyah-beyazlı takımla antrenmana çıkan Japon futbolcunun Antalya'ya götürülüp götürülmeyeceği Güneş'in kararı sonrası belli olacak.

 

- Dört futbolcu ceza sınırında

 

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
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