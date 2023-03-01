Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!
Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.
Spor Toto Süper Ligi'nde Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.
BEŞİKTAŞ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;
- Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.
- 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.
- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.
- Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.