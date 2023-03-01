  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!
Spor

Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!

Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 14:09:00 -
Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!

Spor Toto Süper Ligi'nde Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.

BEŞİKTAŞ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

- Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

- 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23