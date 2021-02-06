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Gündem 'Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin resmi twitter hesabından skandal beğeniler' Birileri gençliğimizi kışkırtma derdinde!
Gündem

'Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin resmi twitter hesabından skandal beğeniler' Birileri gençliğimizi kışkırtma derdinde!

Beşiktaş Anadolu Lisesi yönetimini hedef alarak öğrencileri kışkırtma peşinde olan bazı çevreler, akılalmaz bir şekilde lise yönetimini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 20:21:00 - 2021-02-06 20:24:57
'Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin resmi twitter hesabından skandal beğeniler' Birileri gençliğimizi kışkırtma derdinde!

Beşiktaş Anadolu Lisesi’nin (BAL) resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren paylaşımlarla HDP'li bazı isimleri eleştiren twitter mesajları beğenildi. Bu durumu skandal olarak değerlendiren paçavralar, söz konusu gelişmeyi 'haber'leştirerek, 'Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin resmi twitter hesabından skandal beğenme' başlığını kullandı.

Öğrencileri kışkırtan ifadeler!

Haberde öğrencileri kışkırtan ifadeler kullanıldı: "Öğrenciler, bu durumun kabul edilemeyeceğinin altını çizdi ve iktidar yanlısı bir okul idaresi istemediklerine de dikkat çekti."

İşte söz konusu haberde kullanılan bazı ifadeler:

'Skandal beğeniler'

"Beşiktaş Anadolu Lisesi’nin (BAL) resmi Twitter hesabının, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven paylaşımları beğendiği ortaya çıktı."

'Okulların siyasallaşmasını istemeyen öğrenciler...'

"Öğrenciler, bu durumun kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Okulların siyasallaşmasını istemeyen öğrenciler, bağımsız ve bilimsel eğitim verilmesini talep etti ve iktidar yanlısı bir okul idaresi istemediklerine de dikkat çekti."

'Baskı görüyorlar'

"Ayrıca Boğaziçi’nde haftalardır süren direnişe destek açıklaması yayımladıkları için de idare tarafından baskı gördüklerini söyledi."

 

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