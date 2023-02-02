Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Konyaspor'a 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor'a 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödenecektir."