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Spor Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı
Spor

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Konyaspor'a 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 17:47:00 -
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor'a 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödenecektir."

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