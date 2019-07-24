0553 313 94 23

Beşiktaş, Ajdin Hasic’i deneyecek

2.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
Beşiktaş, Ajdin Hasic’i deneyecek

2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya’ya gidecek olan Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic’i denemeye alacak. Hasic, Beşiktaş’ın Avusturya kampına katılacak.


Riva’da yaptığı kamp döneminin ardından bugün 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gidecek olan Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic’i Avusturya’ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos’a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb’in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Buralara kadar gelmişken hedefi düşürmek olmaz"
    1. "Buralara kadar gelmişken hedefi..
    2. AB'de "göçmenleri paylaşma" tartışması
    3. İlçe Belediye Başkanlarından Başkan..
    4. Düzce’de selzedeler yeni yağış uyarısı..
    5. MÜSİAD İzmir’in il sağlık müdürüne..
    6. 100. yılda TRT’den müzik ziyafeti
    7. Milletvekili Fendoğlu Basın Bayramını..
    8. Yere izmarit atana 250 avroya kadar ceza
    9. Trafik ışıklarında kontrollü sağa..
    10. İngiltere, İran’a ara bulucu gönderdi
    11. Liposuction zayıflama yöntemi değildir
    12. Türk Telekom'dan yüksek hızlı..
    13. İlbaş paşadan, müftü Keskin’e hayırlı..
    14. 15 şehirde kültür panayırı coşkusu
    15. Aydın Ekonomi Kulübü Basın Bayramı’nı..
    16. Alkışlar Afganlı minik yüreklere
    17. Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı,..
    18. 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi..
    19. Başkanı Ensari, yapımı devam eden..
    20. Mardin’deki PKK/KCK operasyonu
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi