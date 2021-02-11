Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Konyaspor'u penaltılarda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Konyaspor ile Beşiktaş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş penaltılarda rakibini 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Beşiktaş, 13. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golüyle öne geçti: 0-1. Konyaspor, 18. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, ikinci yarıda girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti.
Penaltılarda rakibine 3-2'lik üstünlük kuran Beşiktaş, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.