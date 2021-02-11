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Spor Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı
Spor

Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Konyaspor'u penaltılarda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:40:00 - 2021-02-11 23:41:15
Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı

Konyaspor ile Beşiktaş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş penaltılarda rakibini 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş, 13. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golüyle öne geçti: 0-1. Konyaspor, 18. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 3-2'lik üstünlük kuran Beşiktaş, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

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