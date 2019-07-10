Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları beli oldu. Kara Kartal’ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:



17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)



21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)



27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)



29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)



2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)



4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)



10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

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