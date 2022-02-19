Beşiktaş 6 eksikle Altay karşısında, İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlayacak. Siyah Beyazlılar'da Batshuayi, Rosier, Larin, Pjanic, Rıdvan ve Oğuzhan oynamayacak.
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlayacak. Siyah Beyazlılar'da Batshuayi, Rosier, Larin, Pjanic, Rıdvan ve Oğuzhan oynamayacak.
Beşiktaş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.
Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, Alex Teixeira, Güven
Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Eric Bjönkander, İbrahim Öztürk, Mohammed Naderi, Andre Poko, Thaciano, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah