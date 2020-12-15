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Spor Beşiktaş 5 yıllık imzayı aldı!
Spor

Beşiktaş 5 yıllık imzayı aldı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2023'te bitecek olan 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını 2025 yılına uzattı. Genç futbolcunun ücretine de zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:48:00 -
Beşiktaş 5 yıllık imzayı aldı!

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.

Ücretine zam yapıldı

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

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