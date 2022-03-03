Beşiktaş 5 maç sonra bir ilki yaşadı
Önder Karaveli yönetiminde savunma performansıyla öne çıkan Beşiktaş, 5 maç sonra iç sahada bir ilki Kayserispor'a karşı yaşadı.
Önder Karaveli yönetiminde savunma performansıyla öne çıkan Beşiktaş, 5 maç sonra iç sahada bir ilki Kayserispor'a karşı yaşadı.
Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde özellikle savunmadaki performansıyla öne çıkıyor. Ancak Kartal, iç sahada 5 resmi maç sonra bir müsabakanın ilk devresinde kalesini gole kapatamadı.
Dün Kayserispor’da Mario Gavranovic, 6. dakikada Lionel Carole’ün asistinde Beşiktaş’ın serisini bozdu.
TAKIMA TEPKİ, ATIBA'YA ALKIŞ
Kayserispor’a sahasında 2-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş’ta taraftarlar takıma tepki gösterdi.
Özellikle maç boyunca performansı ve kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin hedefi olan Batshuayi’yi ıslıklayan taraftarlar, hakem Halil Umut Meler’i de sahadan çıkarken yuhaladılar. Tribünler, Atiba'yı ise alkışlayarak moral verdi.