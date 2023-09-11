Beşiktaş 39 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı!
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan İnler ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteğiyle takıma katılan 39 yaşındaki oyuncu, gelecek yıl futbolu bırakıp idari kadroya geçecek.
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan İnler ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteğiyle takıma katılan 39 yaşındaki oyuncu, gelecek yıl futbolu bırakıp idari kadroya geçecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan İnler ile yeniden anlaşmaya vardı.
Şenol Güneş'in isteğiyle takıma katılan 39 yaşındaki oyuncu, gelecek yıl futbolu bırakıp idari kadroya geçecek.
Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli isim haziran ayı itibariyle boşa çıkmıştı. Gökhan İnler geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Deneyimli futbolcu 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.
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