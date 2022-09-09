Beşiktaş 3 transferi birden gerçekleştirdi

Weghorst, Muleka, Masuaku, Romain Saiss ve Cenk Tosun gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerine girilirken 3 önemli ismi daha duyurdu.

Beşiktaş ilk olarak İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.

Bu transferin arkasından Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Sağ beke yerli takviye

Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Alanyaspor'un başarılı sağ bek oyuncusu Tayfur Bingöl'ü satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Herkes Fenerbahçe diye bekliyordu!

Kara Kartal son olarak ismi Fenerbahçe'yle de anılan Adana Demirspor'un genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Bu transferle ilgili olarak son dakika Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü.

Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Ancak son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Oyuncunun transferiyle ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.