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Spor Beşiktaş 22'lik stoperin peşinde!
Spor

Beşiktaş 22'lik stoperin peşinde!

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan siyah-beyazlılar, stoper hattı için yeni bir hedefi listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:03:00 -
Beşiktaş 22'lik stoperin peşinde!

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan siyah-beyazlılar, stoper hattı için yeni bir hedefi listesine ekledi. Abdülkerim Bardakçı ve Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için temasları sürdüren Kara Kartal, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı.

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan siyah-beyazlılar, stoper hattı için yeni bir hedefi listesine ekledi.

Fanatik'in haberine göre Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakçı ve Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için uzun süredir çalışmalarda bulunan Kara Kartal, son olarak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı.

2 milyon Euro istediler

22 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'a 1 milyon Euro öneren Beşiktaş 'ın, Mavi-Beyazlılar'dan 2 milyon Euro'luk geri dönüş aldığı bildirildi. Pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

 

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