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Gündem Beşik gibi sallanıyor! Malatya'da beşinci deprem meydana geldi
Gündem

Beşik gibi sallanıyor! Malatya'da beşinci deprem meydana geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.06'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kentte aynı gün içerisinde 4.1, 3.9, 4.2 ve 4.6 büyüklüklerinde 4 deprem daha meydana gelmişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:58:00 - 2020-09-08 19:16:53
Beşik gibi sallanıyor! Malatya'da beşinci deprem meydana geldi

Malatya'da bir deprem daha meydana geldi.

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak kaydedilen bir depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beşinci deprem

Bu deprem Malatya'da bugün meydana gelen beşinci deprem olarak kayıtlara geçti.

Aynı gün içerisinde 4.1, 3.9, 4.2 ve 4.6 büyüklüklerinde 4 deprem daha olmuştu.

Son gelen bilgilere göre; tedirginliğe neden olan depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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