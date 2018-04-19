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Beşik alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yeni doğan bebeklerin kaliteli ve sağlıklı bir şekilde uyumaları için yatacağı yerin uygun olması çok önemlidir. Bu nedenle ebeveynlerin bebekleri için beşik alırken dikkat etmesi gereken bazı kriterler vardır. İşte beşik alınırken dikkat edilmesi gereken özellikler...

19 Nisan 2018 Perşembe 01:32
Beşik alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

HAFİF MALZEMELER DEVRİLME TEHLİKESİ TAŞIR

Sağlam olmayan hafif nitelikteki malzemeler, beşiği devirebileceğinden dolayı bebek için tehlike oluşturur. Ev içerisinde koşuşturan bir çocuk farkında olmadan beşiğin devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sağlam malzemelerin kullanıldığına dikkat edilmelidir.

DOĞAL ÜRÜNLER SATIN ALINMALI

Bebeğin güvenliği ve sağlığı açısından beşiklerde doğal malzemelerin kullanılması önemlidir. Bu malzemelerden biri de ahşaptır. Hem sağlıklı hem dayanıklı olması nedeniyle tercih edilebilecek en ideal malzemelerden biridir

OYUNCAK

Bebeğin yatağına mümkün olduğunca oyuncak ya da süs koyulmamalıdır. Beşik içerisinde kullanılan örtülerin hava sirkülasyonuna izin veren ürünlerden olmasına dikkat edilmelidir.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 01:32
  1. beşik
  2. tahta
  3. doğal malzeme

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