BES’i çocuklar besledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, vatandaşların Bireysel Emeklilik Sisstemi’nin (BES) avantajlarından yararlanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sistem hızla gelişiyor

Sistemin 2013 ile 2017 yıllarında hayata geçirilen reformlarla daha hızlı geliştiğine şahit olduklarını aktaran Gürsoy, şu açıklamalarda bulundu: “2012 yılında BES’te 3 milyon civarında katılımcı bulunuyordu. Şu anda ise katılımcı sayısı 13.1 milyon. Fon büyüklüğü ise 2012 yılında 20 milyar TL iken bugün devletimizin yüzde 25 desteğiyle birlikte 196 milyar TL’yi aşmış durumda. Bilindiği üzere Mayıs 2021’de yapılan kanun değişikliğiyle 18 yaşından küçük kişilerin de BES’e katılabilmelerine imkân tanındı. Beklediğimiz gibi bu gelişme oldukça yüksek bir ilgiyle karşılandı. Aradan geçen kısa süre içinde, 18 yaşından küçük yaklaşık 86 bine yakın çocuğumuz sisteme dahil oldu. Ne mutlu, bu çocuklarımıza ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon TL’ye yaklaşmış bulunuyor.”

Ciddi artışlar gözlenebilir

Gürsoy, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan özel emeklilik kuruluşlarından BES’e aktarım olanağı sağladıklarını dile getirerek, “Bu sayede 2023 sonuna kadar özel emeklilik kuruluşlarından BES’e yaklaşık 5 milyar TL tutarında aktarım yapılmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında gelecek yıl hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde çok ciddi artışlar gözleyebiliriz” diye konuştu.

BES’in hayat ve sağlık ürünleriyle birlikte bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulmasına yönelik düzenlemeyi çıkardıklarına da işaret eden Gürsoy, “Katılımcıların kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını sistemden ayrılmak zorunda kalmadan kısmi çekiş yoluyla giderebilmelerini mümkün kılacak çalışmalarımız ise son aşamaya gelmiş bulunuyor” şeklinde konuştu.

Gürsoy, BES’in fon büyüklüğünün seyrinin halen artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Mevcut katılımcılar tutundurulacak

Vakıf ve dernek gibi özel emeklilik hizmeti sunan kuruluşlardan sisteme yapılacak aktarımlarla fonun daha da büyüyeceğini vurgulayan Gürsoy, şunları söyledi: “18 yaşından küçüklerin sisteme dahil edilmesi, sektör için önemli bir itici güç oluşturdu. BES kapsamının genişletilmesinin yanı sıra tamamen gönüllülük esasına dayanan sistemimizdeki mevcut katılımcıların da tutundurulması bir diğer hedefimiz. Buna yönelik olarak bahsetmiş olduğum BEFAS uygulaması, fon performanslarının daha ileriye taşınması, bütünleşik BES ürünleri ve katılım esaslı BES gibi adımlarımız sayesinde katılımcı memnuniyetinin önemli düzeyde artacağını düşünüyoruz.”