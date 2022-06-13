Beşçeşme sarımsağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Narlı Ovası’nda 8 bin dönüm ekili alanda yetiştirilen sarımsağın hasadına haziran ayının ilk haftasında başlanıyor. Tarım işçilerince toplanan ürünler, güneşe bırakılarak kurutuluyor ardından kirli kabukları ayıklanıp çuvallara ya da kasalara konularak Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. 2 yıldır coğrafi işaret tescillenme süreci devam eden ‘Beşçeşme sarımsağı’, raf ömrü, kalitesi, aroması ve iri dişleriyle dikkati çekiyor. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçenin Narlı Ovası gibi önemli bir tarım alanına ev sahipliği yaptığını aktardı. Yılmazcan, ovada yetiştirilen sarımsağın tanıtılması amacıyla belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sektör oldu

Yılmazcan, “Pazarcık’ta sarımsak bir sektör oldu. Sarımsağı toplamak için vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz geliyorlar, günlük yevmiyelerini alıyorlar. Burada çiftçilerimiz, çalışanlarımız memnun. Biz de belediye olarak memnunuz. Pazarcık’taki yöresel yemeklerimizin tadı ve lezzeti, ‘Beşçeşme sarımsağı’nın aromasıdır” diye konuştu.