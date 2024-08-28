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Medya Beşar Esed Türkiye'ye yeşil ışık yakıp "Ön koşul yok" demişti! Hande Fırat, Esed'in sözlerinin şifrelerini çözdü! İşte o şifreler
Medya

Beşar Esed Türkiye'ye yeşil ışık yakıp "Ön koşul yok" demişti! Hande Fırat, Esed'in sözlerinin şifrelerini çözdü! İşte o şifreler

Yeniakit Publisher
2024-08-28 15:05:00 - 2024-08-28 10:33:02
Beşar Esed Türkiye'ye yeşil ışık yakıp "Ön koşul yok" demişti! Hande Fırat, Esed'in sözlerinin şifrelerini çözdü! İşte o şifreler

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Beşar Esed'in Türkiye ile ilişkilere yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Suriye'de normalleşme sürecinin şifrelerini çözdü. Fırat, Esed'in ön koşulsuz diyalog çağrısını ve Türkiye'nin bu çağrıya verdiği tepkiyi inceledi. Esed'in açıklamalarının Türkiye ile Suriye arasında yeni bir dönemin habercisi olabileceğini ifade eden Fırat, bu sürecin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini belirtti. İşte Hande Fırat'ın dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Beşar Esed'in Türkiye ile ilişkilere yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Suriye'de normalleşme sürecinin şifrelerini çözdü. Fırat, Esed'in ön koşulsuz diyalog çağrısını ve Türkiye'nin bu çağrıya verdiği tepkiyi inceledi. Esed'in açıklamalarının Türkiye ile Suriye arasında yeni bir dönemin habercisi olabileceğini ifade eden Fırat, bu sürecin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini belirtti. İşte Hande Fırat'ın dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"Türkiye hem Suriye devletinin toprak egemenliğini sağlayabilmesi ve terörle mücadele hem de mültecilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünün sağlanabilmesi için Şam Rejimi’ne diyalog başlatma yönünde çağrılarını başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok seviyede dile getirmişti. (...) Ne gibi hazırlıklar yapılıyor derken, bu kez Suriye Devlet Başkanı Esad, Halk Meclisi’nde konuştu. Türkiye ile ilişkilere özel bir bölüm ayırdı, bu bölüme de küresel ve bölgesel krizlere atıf yaparak, “düzeltilecek ilişkilerin düzeltilmesi için hızlı çalışma yapılması gerektiği” mesajı ile başladı.

ESAD’IN SÖZLERİNİN ŞİFRELERİ

Esad ilk dönemde yapılan normalleşme arayışları görüşmelerinin kayda değer bir sonuç vermediğini, üstelik her iki ülkenin de çözümsüzlükten hasar aldığını belirtti. Konuşmasında yeni dönem normalleşme arayışında kendi yol haritasını açıkladı. Bir anlamda;

* İki ülkenin de beklentilerini sıraladı. Türkiye’nin beklentilerinin terörle mücadele ve mülteciler, kendi beklentilerinin ise yine terörle mücadele ve çekilme olduğuna dikkat çekti.

* Ankara’ya bir anlamda referansa dayalı olarak yol almayı teklif etti.

* Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre Esad’ın en dikkat çeken sözü  “Dolayısıyla bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır” oldu.

* Üstelik müzakere sürecine ilişkin kendi yol haritası hakkında da bilgi verdi. Toplantıların yapılması, başlıklar üzerinde anlaşmaya varılması durumunda ortak açıklama yapılması.

ÖN ŞARTSIZ FORMÜLDE UZLAŞI

Esad’ın açıklamaları Ankara tarafından tepkiyle karşılanmadı. Karşılanmadı çünkü masaya ön şartsız oturma konusunda taraflar arasında genel bir uzlaşı var. (...)"

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