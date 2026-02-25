  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor! CHP’nin şişirme anketleri sert söndü: Halkın yüzde 61'i ‘Bunlar memleket yönetemez’ diyor Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf! Mahkemeden CHP’nin kurultayına ilişkin flaş karar Elebaşı Abdi: ABD Kürtler için büyük hayal kırıklığı oldu! Anlaşma bozulursa bu kez Şam’la sonuna kadar savaşacağız! Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
Dünya Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu: "Bunu hayal bile edemezdim"
Dünya

Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu: "Bunu hayal bile edemezdim"

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu: "Bunu hayal bile edemezdim"

2021 yılında İslamiyet'i seçen genç, azmiyle imkansızı başardı. Ramazan ayı öncesinde Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyerek hafızlık icazetini alan genç, yaşadığı büyük değişimi "Bunu hayal bile edemezdim" sözleriyle özetledi.

 Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı bir genç, Ramazan ayı öncesinde hafız oldu.

Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan genç, hafız olması ve yaşadığı şehirde teravih kıldırmaya başlamasıyla yaşadığı şaşkınlığı "Bunu hayal bile edemezdim" ifadeleriyle paylaştı.

2021’de Müslüman olan ve bu yıl Ramazan ayı öncesinde 22 yaşında hafız olan Finlandiyalı bir genç,

Kur’an-ı Kerim’i hayatının merkezine aldıktan sonra yaşadığı değişim karşısında duyduğu şaşkınlığı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Müslüman olduktan sonra Haldun As-Sanaa ismini alan Finlandiyalı genç, daha önceden Kur’an’ı Kerim-i ezberleyebileceğine hiç inanmadığını ifade ederek,

"Şimdi Ramazan başlarken Kur’an’ı ezberlemiş durumdayım ve teravih namazı kıldıracağım. Allahu Ekber" dedi.

 


Haldun As-Sanaa, paylaşımında, "Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olduğumda biri bana gelip, Bundan beş yıl sonra Kur'an'ın tamamını ezberlemiş ve teravih kıldırıyor olacaksın dediğinde büyük ihtimalle buna inanmazdım" dedi.

Daha önceden Kur’an-ı Kerim’i ezberleyebileceğini "hayal bile edemeyeceğini" söyleyen As-Sanaa,

Ramazan ayı başında yaptığı paylaşımda "Fakat şimdi Ramazan başlarken Kur’an’ı ezberlemiş durumdayım ve teravih namazı kıldıracağım. Allahu Ekber" ifadelerini kullandı.


Bunun kendisi için hayallerin ötesinde olduğunu söyleyen As-Sanaa, "Evet, hayaller gerçekleşir derler ama bu, hayallerin de ötesinde bir şeyin gerçekleşmesi oldu. Ama şunu bilin ki bu Allah’tandır.

Bütün başarım sadece Allah sayesindedir" dedi.
İnsanlara mesajının Kur’an-ı Kerim’e büyük önem vermeleri olacağını söyleyen Finlandiyalı genç, "Eğer onu hayatınızın merkezine koyarsanız,

Allah’ın vereceği nimetlere, hayal bile edemeyeceğiniz bereketlere ulaşacağınız garanti edilmiştir. Ama bu kitaba büyük bir değer vermeniz gerekir.

Bu hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için böyle. Alemlerin rabbi Allah’a hamdolsun" şeklinde konuştu.

21 Şubat 1965: Malcolm X'in şehit edilmesi (Amerikalı Siyahi Müslüman Lider)
21 Şubat 1965: Malcolm X'in şehit edilmesi (Amerikalı Siyahi Müslüman Lider)

İSLAM

21 Şubat 1965: Malcolm X'in şehit edilmesi (Amerikalı Siyahi Müslüman Lider)

Bak sen şu İngilizlere! Göçmen ve Müslüman karşıtı gösteri düzenlediler
Bak sen şu İngilizlere! Göçmen ve Müslüman karşıtı gösteri düzenlediler

Dünya

Bak sen şu İngilizlere! Göçmen ve Müslüman karşıtı gösteri düzenlediler

Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış
Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış

Dünya

Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış

Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı
Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

Gündem

Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Caydırıcı cezaların olmaması şehir teröristlerini azdırmaya devam ediyor. Son olarak eşkıyalar, 14 aylık bebek ile babasını darp etti. İçişl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23