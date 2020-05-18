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Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi

Adıyaman’da, 5 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 01:31:31 -
Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi

Adıyaman’da, 5 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahalesi 2032 Sokak içerisinde ikamet eden Ramazan, Kadir, Mehmet, Yakup ve Fevziye Çavuş isimli 5 kişilik aile iftar saatinde yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden aile, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Çavuş ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çavuş ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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