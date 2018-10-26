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Beş katlı binanın çatısından düşen çocuk hayatını kaybetti

Beş katlı binanın çatı katından düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

26 Ekim 2018 Cuma 21:41
Beş katlı binanın çatısından düşen çocuk hayatını kaybetti

Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şerife Gök (13) okul dönüşü, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında bulunan evlerine çıktı.

AA'nın haberine göre, çatıda dengesini kaybedince beton zemine düşen Gök, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:41
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