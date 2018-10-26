Beş katlı binanın çatısından düşen çocuk hayatını kaybetti

Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şerife Gök (13) okul dönüşü, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında bulunan evlerine çıktı.

AA'nın haberine göre, çatıda dengesini kaybedince beton zemine düşen Gök, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.