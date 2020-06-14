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Beş ildeki doğal sit alanlarına ilişkin tescil kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van, Bitlis, Amasya, Eskişehir ve Denizli'deki bazı doğal sit alanları, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:38:00 -
Beş ildeki doğal sit alanlarına ilişkin tescil kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van, Bitlis, Amasya, Eskişehir ve Denizli'deki bazı doğal sit alanları, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Tescil kararları, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'in Ahlat ilçesi sınırlarında yer alan Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıklan Doğal Sit Alanı, Van'da İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde yer alan Erçek Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı, Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Sakaryabaşı Doğal Sit Alanı'nın "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescili yapıldı.

Amasya'nın Merkez ilçede yer alan Kardelen Çiçekleri Doğal Sit Alanı ile Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan, Yayla Gölü Doğal Sit Alanı "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Bitlis Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıklan Doğal Sit Alanı ve Van Erçek Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı, Eskişehir Sakaryabaşı Doğal Sit Alanı ve Denizli Yayla Gölü Doğal Sit Alanı'nın "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline ilişkin idari süreç ise devam ediyor.

 

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