Beş ilde sahte "TOKİ sitesi" operasyonu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyenlerin sahte internet sayfaları üzerinden dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri

Başsavcılığın açıklamasına göre, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen sekiz şüpheli, 27 Ekim'de Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılıkta hazır edilen şüphelilerden altısı hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.