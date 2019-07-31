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BES fonu istatistikleri

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Para Piyasası" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,31266105157
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,40562828
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,47202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,9828028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,271163677
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,0629208
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,4114014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0821210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. fonlar
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