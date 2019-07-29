BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:05
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,17
|266
|217
|49
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|0,00
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|0,25
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|0,62
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|0,64
|116
|110
|6
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|0,39
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|-1,30
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|0,19
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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