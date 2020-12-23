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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:07:23 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,52 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,5226220854
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,14552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,36220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,3829281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,481161106
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3028235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-3,2316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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