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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:13:37 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,02 262 203 58
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,04 55 32 23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,11 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,09 29 24 4
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,18 116 104 12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,28 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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