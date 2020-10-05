  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:08:32 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile " Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,01 262 220 42
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,27 55 55 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,12 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,03 29 17 12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,09 116 107 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,12 28 23 5
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,48 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu!
Medya

Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu! "Hasta olasım geldi"

Teke Tek programına katılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit'in sözleri, sunucu Fat..
Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!
Gündem

Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!

FETÖ'nün 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'n..
Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı
Gündem

Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı

Eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ağır sanayinin ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay