BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,79
|263
|170
|91
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,26
|55
|27
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,05
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,01
|29
|24
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,24
|117
|90
|27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,09
|28
|13
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-3,47
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|15
|1
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)