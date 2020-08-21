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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:39:21 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,79 263 170 91
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,26 55 27 27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,05 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,01 29 24 5
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,24 117 90 27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,09 28 13 14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -3,47 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 15 1

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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