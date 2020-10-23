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Ekonomi BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES nasıl iptal edilir?
Ekonomi

BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES nasıl iptal edilir?

BES’in ‘yüzde 25 devlet katkısı’ uygulaması sayesinde vatandaşların tasarruf etmesi sağlandı. Ayrıca söz konusu uygulama Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girişi teşvik ederken BES’in 2013’ten beri hızlı büyümesinde etkili oldu. Peki BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES’ten ayrılmak isteyen nasıl ayrılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:03:00 -
BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES nasıl iptal edilir?

17’inci yılını dolduracak olan Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hızla büyümeye devam ediyor.

BES’in ‘yüzde 25 devlet katkısı’ uygulaması sayesinde vatandaşların tasarruf etmesi sağlandı. Ayrıca söz konusu uygulama Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girişi teşvik ederken BES’in 2013’ten beri hızlı büyümesinde etkili oldu. Gönüllü BES’te devlet katkısı fon tutarı 20 milyar TL’ye dayandı. 9 Ekim tarihinde yayınlanan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre sistemde devlet katkısı fon tutarı, 19 milyar 672,8 milyon TL’ye çıktı. Sistemde, faizli devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 961 milyon TL’ye ulaşırken, faizsiz devlet katkısı fon tutarı ise 1 milyar 711,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu sene devlet katkısı fon tutarının, geçen senenin sonuna göre 2.4 milyar TL artış kaydettiği görüldü.

Toplam fon tutarı 132.2 milyar TL oldu

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre, 9 Ekim tarihinde sistemde toplam katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 81 kişiye ulaştı. Son verilere göre katılımcıların toplam fon tutarı 132 milyar 250,3 milyon TL’ye çıkarıldı. Devlet katkısı fon tutarı ile birlikte sistemde toplam fon büyüklüğü ise 151.9 milyar TL’ye ulaştı. Gönüllü BES’te yüzde 25 devlet katkısı uygulaması, 2013 yılı başında başlamıştı.

BES Nasıl iptal edilir?

Devlet, Bireysel Emeklilik Sistemi ile her ay ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı BES hesabına ödeme yapıyor. İstediğiniz zaman BES'ten ayrılmanız mümkün. Sistemden ayrılma halinde tarafınıza tutar yatırılmadan önce bazı kesintiler olacaktır. Bireysel emeklilik iptal etme işleminden sonra Gelir Vergisi yani stopaj kesintisi oranları şu şekilde:

Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,

10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,

10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15'tir.

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar veya sigorta şirketleri aracılığı ile yapılıyor. Bir banka üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatmanız yeterli. Aynı şekilde bu yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir.

 

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