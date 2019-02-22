“Bes bir kumbara değil, bir birikim havuzu”

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Ali Göçer Türkiye’nin en önemli eksiğinin tasarruf olduğunu belirterek, Türkiye’de tasarruf oranının gelişmiş ülkelere kıyasla az olduğunu söyledi.

Göçer, 2017 yılında alınan otomatik katılım kararının çok yerinde olduğunu ifade ederek, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile 5 milyon kişinin tasarruf etmeye başladığını, söz konusu birikimlerin, işverenlere sermaye piyasası üzerinden katkı olarak geri döneceğini kaydetti.

5-9 çalışanı olan firmaların da bu ayın sonuna kadar sisteme giriş yapacağını anımsatan Göçer, “Bu ayın sonuna kadar sisteme girmemiş firmalar da sisteme girebilir. Yaklaşık 200 bin firmanın daha sisteme girmesini bekliyoruz” dedi.

Göçer, sisteme girmeyen firmalara cezai müeyyide uygulanacağını belirterek, “Sektör olarak en büyük eksikliğimiz bu fonun yönetilmemesi. Burası (BES) bir kumbara değil, burası bir birikim havuzudur” ifadelerini kullandı.